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Повітряна атака: російська ракета влучила в об’єкт інфраструктури на Хмельниччині

За даними Повітряних сил, увечері 17 і вранці 18 травня українські військові збили 29 російських ракет із 30. На фото поліцейський оглядає збиту ракету в Києві, 18 травня 2023 року

В ході масованої ракетної атаки вранці 18 травня російські війська завдали удару по Хмельницькій області, повідомила обласна військова адміністрація.

«Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО. Крім того, на жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури Хмельницького району», – йдеться в заяві.

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За даними ОВА, ніхто не постраждав. Інформацію про руйнування встановлюють.

Унаслідок ракетного обстрілу, здійсненого силами РФ пізно ввечері 17 травня, на одному з промислових підприємств Одеси загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. За даними Повітряних сил, увечері 17 і вранці 18 травня українські військові збили 29 російських ракет із 30.

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