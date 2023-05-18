Змінюючи тактику ракетних атак, армія РФ намагається приспати пильність ППО – Гуменюк

Під час ракетної атаки по Одещині, здійсненої ввечері 17 травня, російська армія могла застосувати нову тактику, щоб приспати пильність української протиповітряної оборони. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що російські ракетоносії поводилися нетипово, бо не виходили завчасно у відкрите море.

«Пізно ввечері ворог атакував Одесу з використанням ракет типу «Калібр». При цьому ворог вдався до такої тактики, що напередодні вечірнього зведення ще не було жодного ракетоносія на чергуванні в Чорному морі. Ми попереджали, що їм достатньо двох-трьох годин для того, щоб поновити це чергування і повернути ракетоносій у точку пуску ракет», – сказала Гуменюк.

За її словами, пізніше надводний ракетоносій стрімко вийшов в море, де зайняв бойову позицію та здійснив пуски ракет. Саме така поведінка може бути спробою приспати пильність протиповітряної оборони Збройних сил України.

«Це якась спроба знайти нову тактику поведінки. Тому що, як правило, ракетоносії виходили на чергування заздалегідь, і ми вже розуміли, що загроза буде високою. Цього разу дійсно намагалися приспати пильність нашої протиповітряної оборони», – розповіла військова.

Унаслідок ракетного обстрілу, здійсненого силами РФ пізно ввечері 17 травня, на одному з промислових підприємств Одеси загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.