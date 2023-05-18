В морі вісім кораблів та катерів, рівень ракетної загрози високий – Сили оборони Півдня

В Чорному та Азовському морях наразі перебуває вісім суден, котрі можуть бути задіяні у ракетній атаці по Україні. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона повідомила, що одному з ракетоносіїв ймовірно доведеться поповнювати запаси.

«Станом на зараз кількість кораблів та катерів в Чорному та Азовському морях сягає вісьмох одиниць. Один ракетний носій – підводний – з чотирма «Калібрами» перебуває на бойовому чергуванні. Але, скоріше за все, буде прямувати в пункт базування, оскільки був задіяний в нічній атаці і потребує поповнення запасів», – розповіла Наталія Гуменюк.

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Сили оборони, за словами військової, наразі рівень загрози оцінюють як «високий». Попри зменшення запасів у надводних та підводних ракетоносіїв у зв’язку із вечірніми та нічними ракетними атаками, ситуація може змінитися швидко.

«Ми продовжуємо стежити за зміною цієї обстановки і, зазвичай, повідомляємо досить оперативно про те, що змінилося і на що потрібно звернути увагу. Поки що рівень загрози оцінюємо як «високий», оскільки є вірогідність і активності ворожої авіації, і стрімкого повернення бойове чергування в морі ракетоносіїв», – повідомила посадовиця.

Унаслідок ракетного обстрілу, здійсненого силами РФ пізно ввечері 17 травня, на одному з промислових підприємств Одеси загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. За даними Повітряних сил, увечері 17 і вранці 18 травня українські військові збили 29 російських ракет із 30.