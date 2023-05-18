У Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу

У Києві та деяких областях України в ніч на 19 травня оголошено повітряну тривогу. Попередження про небезпеку стосується переважно північних і східних регіонів.

Влада просить громадян пройти в укриття.

Близько 21:00 четверга в Україні вже була масштабна повітряна тривога. Але відбої почалися менш ніж за пів години потому. Повідомлень про ракетні атаки не було.

Останніми днями армія РФ влаштовує нічні атаки із застосуванням ракет і дронів по Україні.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття в ніч на 18 травня 29 ракет із 30, запущених російськими військами. Хмельницька обласна військова адміністрація заявила про влучання в об’єкт інфраструктури в області. На Одещині одна людина загинула, двоє – були поранені внаслідок падіння уламків збитих ракет. Також у ніч на 18 травня російські сили здійснили дев’яту за цей місяць атаку на Київ. Обійшлося без постраждалих.