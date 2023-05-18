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Загибель і поранення людей в Одесі спричинило падіння уламків ракети, а не влучання – ОК «Південь»

Дві ракети були збиті над промисловим районом міста, повідомляє влада Одеси

Вісім російських ракет, випущені по Одесі увечері 17 травня, вдалося збити, проте дві з них були збиті над промисловим районом міста, повідомляє міська влада з посиланням на оперативне командування «Південь».

Шість «Калібрів» і два «Іскандер-К» Ракети запускали кораблі з Чорного моря та наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси з окупованої території.

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«Більшість ракет збито над морем, але збиття двох відбувалося над промисловим районом міста. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. На жаль, внаслідок руйнувань один цивільний охоронець загинув, ще двох поранено», – йдеться в повідомленні.

Командування нагадує, що збиті ракети можуть становити загрозу.

Раніше речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила про загибель однієї людини і поранення ще двох в Одесі внаслідок ракетної атаки.

При цьому Повітряні сили відзвітували про збиття 29 ракет із 30, а Хмельницька обласна військова адміністрація заявила про влучання в об’єкт інфраструктури в області.

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