В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (відбій)

В Україні ввечері четверга оголошено масштабну повітряну тривогу. Попередження про небезпеку охопило всю країну.
Влада просить громадян пройти в укриття.
У мережі повідомляють про зліт російських МІГ-31К.
ДОПОВНЕНО Близько 21:20 почалися відбої тривоги по областях. Повідомлень про ракетні атаки немає.
Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття в ніч на 18 травня 29 ракет із 30, запущених російськими військами, Хмельницька обласна військова адміністрація заявила про влучання в об’єкт інфраструктури в області. На Одещині одна людина загинула, двоє – були поранені внаслідок падіння уламків збитих ракет.
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