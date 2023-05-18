Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (відбій)

Оновлено
Влада просить громадян пройти в укриття

В Україні ввечері четверга оголошено масштабну повітряну тривогу. Попередження про небезпеку охопило всю країну.

Влада просить громадян пройти в укриття.

У мережі повідомляють про зліт російських МІГ-31К.

ДОПОВНЕНО Близько 21:20 почалися відбої тривоги по областях. Повідомлень про ракетні атаки немає.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття в ніч на 18 травня 29 ракет із 30, запущених російськими військами, Хмельницька обласна військова адміністрація заявила про влучання в об’єкт інфраструктури в області. На Одещині одна людина загинула, двоє – були поранені внаслідок падіння уламків збитих ракет.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG