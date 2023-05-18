Вілкул повідомив про вибухи у Кривому Розі. Повітряна тривога охопила майже всю країну

Мер Кривого Рога Олександр Вілкул вночі 19 травня повідомив про вибухи в місті. У Telegram він закликав жителів міста не знімати відео і убезпечитись.

У мережі пишуть про активність «шахедів» і запуски «Калібрів» з моря.

Є також повідомлення про звуки вибухів у кількох регіонах, але це може бути робота ППО. Офіційної інформації станом на 2:00 немає.

Повітряну тривогу було оголошено близько півночі, її то скасовували, то знову оголошували в декількох регіонах.

Перед тим, близько 21:00 четверга в Україні вже була масштабна повітряна тривога. Але відбої почалися менш ніж за пів години потому. Повідомлень про ракетні атаки тоді не було.

Останніми днями армія РФ влаштовує нічні атаки із застосуванням ракет і дронів по Україні.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття в ніч на 18 травня 29 ракет із 30, запущених російськими військами. Хмельницька обласна військова адміністрація заявила про влучання в об’єкт інфраструктури в області. На Одещині одна людина загинула, двоє – були поранені внаслідок падіння уламків збитих ракет. Також у ніч на 18 травня російські сили здійснили дев’яту за цей місяць атаку на Київ. Обійшлося без постраждалих.