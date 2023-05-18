«Непокаране зло обертається більшими злочинами». У Празі вшанували річницю депортації кримських татар

Українська діяспора у Чехії влаштувала фотовиставку та провела акцію вшанування 79-ої річниці депортації кримських татар.

Виступаючи онлайн перед учасниками меморіальної події у Будинку національних меншин у Празі, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вкотре закликав створити міжнародний трибунал, щоб притягнути до відповідальності Росію за злочини проти українського народу, і зокрема кримських татар.

За його словами, сьогодні кримські татари знову зазнають утисків та репресій, а деякі знову змушені покидати свої домівки, як і 79 років тому, через те, що світ не спромігся засудити злочини радянської влади, яка насильно депортувала близько двох сотень тисяч представників кримськотатарського народу з півострова у 1944 році.

«Непокаране зло обертається ще більшими злочинами... Ми маємо моральний обов'язок покарати це зло... Війна має закінчитися відновленням територіальної цілісності України, але і також мають бути розроблені механізми, щоб унеможливити реванш РФ», – сказав Чубаров.

Серед іншого організатори події закликали міжнародне співтовариство визнати депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу.

Поки це зробили 4 країни: Україна, Литва, Латвія та Туреччина.

«Туреччина завжди стоятиме плі-о-пліч із нашими кримськотатарськими братами і сестрами, маючи на меті зберегти їхню ідентичність та забезпечити їхній добробут», – сказав посол Туреччини у Чехії Егемен Багіш, який також був на події.

Активіст Дмитр Бабешко розповів Радіо Свобода, що фотовиставка, яку підготували до річниці депортації кримських татар, передовсім розповідає історію повернення насильно депортованих: «сам процес депортації ніхто не висвітлював. Це був таємний, дуже прихований процес... ця виставка висвітлює почуття людей, саме їх емоції в момент повернення додому».

На події у Будинку національних меншин також виступили представники чеського МЗС та американського посольства, серед відвідувачів – діаспоряни та біженці.

Пізніше біля меморіалу жертвам комунізму у Празі відбувся мирний мітинг за ініціативи організації «Голос України». Учасники акції виклали герб кримських татар з лампадок, аби вшанувати пам'ять тих, кого насильно депортували, а потім помер через голод, виснаження та хвороби.

«Що це, як не геноцид, коли знищують половину народу?», – сказав на мітингу співзасновник ГО «Щедрик» Максим Лащенко.

Організатори акції біля меморіалу жертв комунізму теж проводять паралелі між депортацією кримських татар 1944 року і нинішніми діями РФ у Криму. «Злочини радянської влади аналогічні злочинам сучасної Росії. Вони досі русифікують, вони досі є окупантами, і досі винищують цілий народ», – каже у коментарі Радіо Свобода координаторка «Голосу України» Анна Курницька.

За підрахунками кримської спільноти у Чехії, зараз у країні живе як мінімум 300 кримських татар. Це число включає як біженців від війни, так і діясапорян, які переїхали до Чехії раніше.

Нагадаємо, раніше Президент Чехії Петр Павел сказав, що планує обговорити з членами парламенту можливість щодо визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року геноцидом.