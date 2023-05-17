В Україні розпочалися заходи до Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар

В Україні 17 травня розпочалися жалобні заходи до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У середу ввечері Духовне управління мусульман Криму провело молебень «Пам’ятаємо, боремося, переможемо».

У четвер опівдні на залізничному вокзалі у Києві відбудеться меморіальний захід «Пам’ятаємо історію – повертаємо територію».Головний прапор України у Києві також приспустять на знак солідарності з кримськотатарським народом.

Офіційні заходи заплановані у багатьох містах України та світу – Празі, Берліні, Варшаві, а також у Литві, Канаді та інших країнах.

Міністерство закордонних справ України скерувало директиви всім дипломатичним представництвам за кордоном, щоб 18 травня поряд із державним прапором підняли кримськотатарський національний прапор.

18 травня виповнюється 79 років від початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. Згідно з ухвалою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Традиційно 18 травня в Україні відбуваються жалобні заходи, проте торік на всі масові заходи вплинуло повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.