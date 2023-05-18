Зеленський запропонував створити меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський під час заходів до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу запропонував створити меморіал у пам’ять про жертв тих подій.

«Історія – це не тільки події, а й місця, в яких серця людей завмирають, коли торкаються трагічних моментів історії. Кримськотатарський народ заслуговує на такий повноцінний центральний меморіал, який нагадував би про злочин, що був скоєний проти нього, про жертви депортації та про силу народу, який зберігся. Мені здається, це дуже важливо», – сказав він

Зеленський звернувся до лідера кримських татар Мустафи Джемілєва з пропозицією про спільну роботу над концепцією меморіалу.

«Пане Мустафо, я пропоную, щоб ми разом із вами попрацювали над такою пропозицією. Щоб з’явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ це заслужив. Я впевнений, що це важливо для всієї України», – додав президент.

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18 травня 1944 року радянський режим розпочав депортацію всього кримськотатарського народу до Центральної Азії з Криму. Упродовж трьох днів десятками залізничних вагонів було силоміць вивезено близько 200 тисяч людей.

Щороку в Криму з нагоди роковин Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу відбувалися масові заходи, зокрема, жалобний мітинг у центрі кримської столиці. Але після окупації півострова Росією проведення подібних акцій у центрі Сімферополя заборонили.