Депортацію кримських татар з Криму потрібно засудити – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що депортацію кримських татар з Кримського півострова – їхньої історичної батьківщини – потрібно засудити. Як повідомляють ЗМІ, чеський президент, зокрема, наголосив, що

«Вже час, щоб ми щось подібне зробили», – сказав чеський президент, повідомляють ЗМІ.



Відомо, що під час візиту до України Петр Павел спілкувався з представниками кримськотатарської громади, у ході зустрічі була порушена тема депортації кримських татар.

Повідомлялося, що народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зустрілися з президентом Чехії Петром Павелом.

18 травня виповниться 79 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з історичної батьківщини, Кримського півострова. В цей день в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.