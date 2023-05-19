Зеленський прибув до Саудівської Аравії – він виступить на саміті Ліги арабських держав

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії – про це він повідомив у своїх соціальних мережах 19 травня.

За словами Зеленського, він планує виступити на саміті Ліги арабських держав і зустрітися зі спадкоємним принцем Мухаммадом бін Салманом, а також провести «інші двосторонні переговори».

«Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими», – повідомив голова держави.

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Іншим пріоритетом він назвав захист мусульманської спільноти України. Разом із Зеленським до Саудівської Аравії прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму – мусульмани», – зазначив президент.

Саудівська Аравія торік долучилася до переговорів для звільнення полонених Росією іноземців, які воювали на боці України проти російського повномасштабного вторгнення. У вересні Москва звільнила 10 таких людей. У жовтні 2022 року Зеленський заявив, що Київ та Ер-Ріяд погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених.

Голова МЗС Саудівської Аравії відвідав Київ у лютому 2023 року.