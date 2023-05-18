В ОП провели брифінг для посланця Китаю щодо безпекової ситуації в Україні

В Офісі президента провели брифінг щодо поточної безпекової ситуації в Україні для делегації Китаю на чолі зі спеціальним представником уряду цієї країни Лі Хуеєм, який напередодні перебував у Києві, повідомила 18 травня пресслужба Володимира Зеленського.

Інформацію надавали представники ОП, а також урядовці, омбудсмен, начальник ГУР.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба «детально розповіли» про десять пунктів формули миру Зеленського.

«Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру», – наголосив Єрмак.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець навели дані про ситуацію на фронті, втрати Росії та нещодавні масовані ракетні атаки РФ на об’єкти української цивільної інфраструктури й спричинені ними жертви серед мирного населення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про українських полонених – цивільних і військових, – яких утримує Росія. Він поінформував про порушення прав цивільних, військових, а також про воєнні злочини, які скоює РФ, повідомили в пресслужбі президента.

Радник – уповноважена Президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповідала про незаконне вивезення російськими військами українських дітей і їх примусове всиновлення на території Росії.

«Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував китайську урядову делегацію про зусилля України й партнерів – Туреччини та ООН – щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, яку намагалася зірвати Росія. Він акцентував на важливості забезпечення безперешкодного руху суден зерновим коридором, адже завдяки цьому підтримується стабільність на світовому ринку продовольства та зменшується ризик продовольчих криз у найуразливіших країнах Азії та Африки», – йдеться в повідомленні.

За даними ОП, міністр енергетики Герман Галущенко і посол України в Китаї Павло Рябікін розповіли делегації «про небезпеки у зв’язку із захопленням Росією Запорізької АЕС».

«Вони зазначили, що перебування на станції російської військової техніки та солдатів, які фактично захопили в заручники персонал АЕС, збільшує ядерні ризики для всього континенту, і наголосили, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризована, як це передбачає українська формула миру», – йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство закордонних справ Китаю за підсумками візиту делегації країни до Києва повідомило, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей, який під час відвідин Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, «пояснив позицію Китаю щодо політичного розвʼязання української кризи» (як і Москва з терміном «спеціальна військова операція», Пекін говорить насамперед про «кризу», і лише в другу чергу – про війну – ред.).

«Панацеї для вирішення кризи немає, всі сторони повинні почати з себе, накопичити взаємну довіру, створити умови для припинення війни і мирних переговорів. На основі документа «Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи» Китай готовий сприяти міжнародному співтовариству для формування найбільшого спільного знаменника для вирішення української кризи та докладати власних зусиль, щоб зупинити війну, припинити вогонь і якомога швидше відновити мир», – ідеться в тексті на офіційному сайті МЗС Китаю.

Українська сторона наразі не заявляла про свою реакцію на тези, висловлені в Пекіні після візиту високопоставленого китайського дипломата. Але напередодні МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

16-17 травня Лі Хуей відвідав Україну з візитом, поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 26 квітня.

Лі Хуей є найвищим китайським чиновником, який відвідує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Поїздка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Лі Хуей, спеціальний представник Китаю у справах Євразії та колишній посол у Росії, також відвідає Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки, оголосило МЗС Китаю 12 травня. Детальний розклад поїздок невідомий.

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.