Посланець Китаю запропонував Зеленському «почати з себе» для «мирних переговорів»

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей, який під час відвідин Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, «пояснив позицію Китаю щодо політичного розвʼязання української кризи» (як і Москва з терміном «спеціальна військова операція», Пекін говорить насамперед про «кризу», і лише в другу чергу – про війну – ред.). Про це за підсумками візиту дипломата 18 травня повідомило міністерство закордонних справ Китаю.

«Панацеї для вирішення кризи немає, всі сторони повинні почати з себе, накопичити взаємну довіру, створити умови для припинення війни і мирних переговорів. На основі документа «Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи» Китай готовий сприяти міжнародному співтовариству для формування найбільшого спільного знаменника для вирішення української кризи та докладати власних зусиль, щоб зупинити війну, припинити вогонь і якомога швидше відновити мир», – ідеться в тексті на офіційному сайті МЗС Китаю.

Українська сторона наразі не заявляла про свою реакцію на тези, висловлені в Пекіні після візиту високопоставленого китайського дипломата.

Лі Хуей також провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. У пресслужбі МЗС за підсумками діалогу вказали, що Кулеба «детально поінформував» спецпредставника уряду КНР «щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України».

Міністр наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту, йдеться в повідомленні.

16-17 травня Лі Хуей відвідав Україну з візитом, поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 26 квітня.

Лі Хуей є найвищим китайським чиновником, який відвідує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Поїздка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Лі Хуей, спеціальний представник Китаю у справах Євразії та колишній посол у Росії, також відвідає Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки, оголосило МЗС Китаю 12 травня. Детальний розклад поїздок невідомий.

Наприкінці квітня Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що дипломатом, який зі спеціальною місією відвідає Україну, буде Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії.

Лі Хуей, якому цього року виповнюється 70 років, є ветераном китайської дипломатії. У 1980-х роках він служив у посольстві Китаю в СРСР, а наприкінці 1990-х був послом у Казахстані. Згодом був заступником міністра закордонних справ Китаю, а з 2009 до 2019 року – послом Китаю в Росії. Він вільно розмовляє російською.

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.