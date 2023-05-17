У МЗС повідомили про зустріч Кулеби з посланцем Китаю, який прибув до Києва

Міністерство закордонних справ України повідомило про зустріч очільника відомства Дмитра Кулеби і спеціального представника Китаю Лі Хуея, який перебував в Україні.

«Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі МЗС уточнили, що Кулеба «детально поінформував» спецпредставника уряду КНР «щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України».

Міністр наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту, йдеться в повідомленні.

«Міністр відзначив важливість участі Китаю в реалізації формули миру президента України, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях. Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного», – повідомили у МЗС.

Інших подробиць у міністерстві не навели.

Там уточнили, що 16-17 травня Лі Хуей відвідав Україну з візитом, поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 26 квітня.

Лі Хуей є найвищим китайським чиновником, який відвідує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Поїздка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Лі Хуей, спеціальний представник Китаю у справах Євразії та колишній посол у Росії, також відвідає Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки, оголосило МЗС Китаю 12 травня. Детальний розклад поїздок невідомий.

Наприкінці квітня Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що дипломатом, який зі спеціальною місією відвідає Україну, буде Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії.

Лі Хуей, якому цього року виповнюється 70 років, є ветераном китайської дипломатії. У 1980-х роках він служив у посольстві Китаю в СРСР, а наприкінці 1990-х був послом у Казахстані. Згодом був заступником міністра закордонних справ Китаю, а з 2009 до 2019 року – послом Китаю в Росії. Він вільно розмовляє російською.

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.