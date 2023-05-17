Посланець Китаю прибув на переговори до Києва

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей 17 травня прибув до Києва для переговорів із високопоставленими українськими посадовцями. Хуей є найвищим китайським чиновником, який відвідує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Поїздка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Невідомо, чи зустрінеться президент Володимир Зеленський із Лі під час його поїздки.

Лі Хуей, спеціальний представник Китаю у справах Євразії та колишній посол у Росії, також відвідає Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки, оголосило МЗС Китаю 12 травня. Детальний розклад поїздок невідомий.

Наприкінці квітня Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що дипломатом, який зі спеціальною місією відвідає Україну, буде Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії.

Лі Хуей, якому цього року виповнюється 70 років, є ветераном китайської дипломатії. У 1980-х роках він служив у посольстві Китаю в СРСР, а наприкінці 1990-х був послом у Казахстані. Згодом був заступником міністра закордонних справ Китаю, а з 2009 до 2019 року – послом Китаю в Росії. Він вільно розмовляє російською.

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.