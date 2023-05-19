У Тбілісі вперше з 2019-го сів літак із Москви. Біля аеропорту затримали кількох учасників мітингу

Літак російської авіакомпанії «Азимут» здійснив перший після чотирирічної перерви прямий рейс Москва – Тбілісі 19 травня. Він вилетів з аеропорту Внуково та приземлився у грузинській столиці о 13:17 за тбіліським часом (12:57 за Києвом).

Перший рейс у тбіліському аеропорту зустрічали акцією протесту. На місці зібралися опозиційні активісти, у аеропорту мобілізували поліцію, передає проєкт Радіо Свобоода «Ехо Кавказу».

Згодом кореспондент проєкту повідомив, що в аеропорту затримали кількох опозиційних активістів.

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Першим рейсом з Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків та громадських діячів. Серед них – голова громадської організації «Солідарність заради миру» Мераб Чікашвілі, директор грузино-російського громадського центру імені Примакова Дмитро Лорткіпанідзе, член організації «Солідарність заради миру» Михайло Жгенті, член «Соціалістичного руху Грузії» Темур Піпія, керівник центру Грузинсько-російської дружби Валерій Кварацхелія, екс-депутат парламенту Грузії Темур Маісурадзе, бізнесмен Мамука Піпія.

«Від моєї особи, від імені моєї організації та більшості громадян Грузії хочу подякувати президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну за підпис указу та задоволення нашого прохання. Це було прохання народу, і всі ми добре знаємо, що означає цей підпис», – сказав російським журналістам Мераб Чікашвілі.

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Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом Путін скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Міністерство транспорту Росії заявило, що готується відновити польоти до Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Москви «провокацією», яка викличе політичну напругу в країні. Грузія є парламентською республікою. Повноваження президента у ній суттєво обмежені. Уряд Грузії, на відміну від президентки, підтримав рішення РФ про відновлення авіасполучення.