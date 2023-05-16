Біля парламенту Грузії провели акцію проти авіасполучення з Росією

Біля будівлі парламенту Грузії у вівторок активісти зібралися на протест під гаслом: «На російському літаку приземлитися в Євросоюзі не вийде». Як повідомляє видання SOVA, учасники акції протесту прийшли з тематичними банерами проти прямих авіарейсів із Росії.

Повідомляється, що переважно молодь під стукіт у барабани і свист намагалися продемонструвати владі Грузії свою незгоду на зелене світло прямим авіарейсам із Росії.

На задньому дворі законодавчого органу чергували представники поліції. Повідомлень про правопорушення не було.

Раніше стало відомо, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways відновить прямі рейси до Росії з 20 травня. Це станеться після того, як Росія скасувала заборону на польоти минулого тижня.

Європейський союз розкритикував відновлення польотів, що відбулося на тлі потепління у відносинах між Росією та Грузією, країнами, які не мали офіційних дипломатичних відносин після війни 2008 року.

Офіційний Київ заявив, що «Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви, при цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією».

Останніми місяцями Тбілісі намагався збалансувати зближення з Росією і прагнення приєднатися до Європейського союзу.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом Путін скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Міністерство транспорту Росії заявило, що готується відновити польоти до Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Москви «провокацією», яка викличе політичну напругу в країні. Грузія є парламентською республікою. Повноваження президента у ній суттєво обмежені.

Уряд Грузії, на відміну від президентки, підтримав рішення РФ про відновлення авіасполучення.