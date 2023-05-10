Президент Росії Володимир Путін зняв заборону на прямі авіарейси між Росією та Грузією та скасував візовий режим для грузинських громадян. Рішення ухвалене на тлі фактичної відмови Тбілісі від прямої підтримки України після російського вторгнення.

Росія зупинила пряме авіасполучення з Грузією у червні 2019 року через протести в Тбілісі, що сталися після виступу в грузинському парламенті російського депутата Сергія Гаврилова. Він зайняв крісло спікера і розмовляв російською. Грузинська опозиція зірвала засідання, Гаврилов залишив Грузію під охороною.

Тоді ж МЗС Росії рекомендувало росіянам утриматися від поїздок до Грузії з міркувань безпеки. Тепер цю рекомендацію скасовано. У міністерстві зазначили, що рішення ухвалені в рамках «послідовного полегшення умов спілкування та контактів між громадянами Росії та Грузії, попри відсутність дипломатичних відносин».

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після її вторгнення на територію Південної Осетії та Абхазії та визнання їхньої незалежності у 2008 році. Грузія вважає їх окупованими регіонами та звинувачує Росію в порушенні територіальної цілісності країни.

Згідно з даними Національної служби статистики Грузії, у 2022 році до країни емігрували понад 62 тисячі росіян і кілька десятків тисяч грузинів, які раніше жили в Росії.

Росіяни можуть перебувати у Грузії без візи впродовж року. Раніше грузинам для відвідування Росії була потрібна віза. З 15 травня, за указом Путіна, громадяни Грузії можуть перебувати в Росії без візи 90 днів кожні пів року.

Грузинська влада засудила російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року і приєдналася до міжнародних економічних санкцій проти Росії. Однак країна не запровадила власних санкцій, оскільки має «свої національні інтереси, виклики безпеки, економіки», сказав премʼєр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі в червні 2022 року.