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США заблокували в’їзд до країни чотирьом головам судів Грузії

Міхеїл Чинчаладзе, Леван Мурусідзе, Іраклій Шенгелія і Валеріан Церцвадзе названі в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена особами, які «підривали верховенство закону й віру суспільства у судову систему Грузії»

Державний департамент США оголосив санкції проти кількох голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії.

Міхеїл Чинчаладзе, Леван Мурусідзе, Іраклій Шенгелія і Валеріан Церцвадзе названі в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена особами, які «підривали верховенство закону й віру суспільства у судову систему Грузії».

Візові обмеження для чотирьох грузинських суддів запроваджено «у зв’язку з їхньою причетністю до масштабної корупції».

Водночас у Держдепартаменті висловлюється підтримка «всім суддям, які мають чесність і мужність діяти неупереджено і незалежно».

У заяві вказано, що згадані судді і члени їхніх сімей тепер не мають права на в’їзд до США.

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