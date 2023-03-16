Грузія допустить до Саакашвілі лікарів із Польщі – журналіст

Бригаду лікарів із Польщі допустять до експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі, повідомив із посиланням на представників ЄС редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Дата візиту медиків поки що не визначена, зазначив він у твітері.

«Мова не йде про переведення колишнього президента до Польщі чи кудись ще», – додав Йозвяк.

Інформації з цього приводу з інших джерел наразі немає.

Раніше депутат Європарламенту з Польщі Ганна Фотига заявила про готовність групи медичних експертів та спеціального літака для Саакашвілі.

«Готова група військових медиків високої кваліфікації і готовий спеціальний літак для перевезення. У відповідь з боку уряду Грузії фактично тиша», – сказала Фотига, наголосивши на необхідності перевезти Саакашвілі на лікування до однієї з країн ЄС.

Влада Грузії стверджує, що політик отримує всю необхідну медичну допомогу і питання відправлення його на лікування за кордон не розглядається. Суд у Тбілісі раніше відмовив адвокатам колишнього президента у вимозі звільнити його для лікування.

Мін’юст Грузії заявляв, що родина Саакашвілі «може привезти будь-якого лікаря з будь-якої зарубіжної клініки, котрому держава дозволить підключитися до лікування».

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Міністерство закордонних справ України заявило, що «влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні».