Влада Грузії має «припинити зводити політичні рахунки» із Саакашвілі – МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало відмову Тбіліського міського суду відтермінувати виконання вироку Міхеїлу Саакашвілі через його стан здоров’я.

Пресслужба відомства висловила розчарування цим рішенням щодо експрезидента Грузії, який має українське громадянство.

«Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеїла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування. Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні», – йдеться в коментарі міністерства.

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МЗС додає, що буде продовжувати захищати інтереси Саакашвілі, і наполягає, що він має бути звільнений.

Тбіліський міський суд 6 лютого відмовився відтермінувати виконання вироку в справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, попри заяви захисту про його слабке здоров’я.

Сам Саакашвілі через свій стан не був присутнім ані на засіданні, ані на оголошенні рішення, в тому числі дистанційно.

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.