Рада звернулася до Грузії щодо переведення Саакашвілі на лікування за кордон

Верховна Рада звернулася до Грузії, Євросоюзу, Парламентської асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС про необхідність негайно перевести колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

За звернення (проєкт постанови №8417) проголосували 311 народних депутатів.

Депутати також закликають владу Грузії надати доступ до громадянина України Міхеіла Саакашвілі уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю.

«Верховна Рада звертається до Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Європейського Союзу посилити політичний тиск на уряд Грузії з метою забезпечити третього Президента Грузії, громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ», – йдеться у зверненні.

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.