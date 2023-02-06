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Рада звернулася до Грузії щодо переведення Саакашвілі на лікування за кордон

Під час засідання суду Міхеіл Саакашвілі підняв сорочку та продемонстрував суду свій фізичний стан, вибачившись перед усіма «за неестетичні кадри»

Верховна Рада звернулася до Грузії, Євросоюзу, Парламентської асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС про необхідність негайно перевести колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

За звернення (проєкт постанови №8417) проголосували 311 народних депутатів.
Депутати також закликають владу Грузії надати доступ до громадянина України Міхеіла Саакашвілі уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю.

«Верховна Рада звертається до Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Європейського Союзу посилити політичний тиск на уряд Грузії з метою забезпечити третього Президента Грузії, громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ», – йдеться у зверненні.

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.

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