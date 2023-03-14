Грузія має гарантувати права Саакашвілі – єврокомісар Варгеї

Уряд Грузії має повністю забезпечити права колишнього президента Міхеїла Саакашвілі як вʼязня та обвинуваченого, заявив 14 березня єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варгеї під час виступу в Європарламенті. Про це повідомило видання InterPressNews.

«Минулого місяця цей парламент ухвалив резолюцію про стан здоровʼя Саакашвілі. Від імені держав-членів ми передали демарш (грузинському) міністерству юстиції. І наш меседж був дуже чітким – законним обовʼязком уряду Грузії є повне забезпечення прав Саакашвілі як вʼязня та обвинуваченого відповідно до міжнародних зобовʼязань Грузії», – наголосив єврокомісар.

За словами Олівера Варгеї, Євросоюз готовий допомогти в цьому питанні, зокрема, щодо надання медичної допомоги Саакашвілі.

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про відстрочку або звільнення від покарання колишнього президента Грузії. Тбіліський міський суд 6 лютого відмовився відтермінувати виконання вироку в справі Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України, коментуючи це рішення суду, заявило, що «влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні».