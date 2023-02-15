Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Влада Грузії заявляє, що Саакашвілі може самостійно пересуватися

Кадр із Саакашвілі за 9 лютого 2023 року від Пенітенціарної служби Грузії

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що повідомлення про те, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі не може пересуватися самостійно, не відповідають дійсності. Відомство каже про «хибну інформаційну кампанію з метою викликати громадські заворушення та завдати шкоди позитивному іміджу країни».

Як «доказ» своїх тверджень служба опублікувала, як стверджується, нові кадри із Саакашвілі у клініці «Вівамед», де він перебуває з травня минулого року. На кадрах вказані дати – 17 грудня минулого року, 1, 8 та 9 лютого цього року. Там видно, що Саакашвілі пересувається самостійно. Кадрів за останні дні немає.

Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія останніми днями заявляє, що Саакашвілі ще більше ослаб і йому важко пересуватися, і що він майже весь час лежить.

1 лютого Саакашвілі дистанційно долучився до засідання Тбіліського міського суду – перед тим, як суд виніс ухвалу про відмову у звільненні за станом здоров’я. Саакашвілі підняв сорочку, щоб показати свій стан, але суддя перервав трансляцію через кілька секунд.

7 лютого Міністерство закордонних справ України, коментуючи відмову суду Тбілісі відтермінувати виконання вироку Саакашвілі через стан здоров’я, заявило, що «влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні».

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Читайте також: Рада звернулася до Грузії щодо переведення Саакашвілі на лікування за кордон

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG