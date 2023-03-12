Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що йому загрожує поліорганна недостатність. Про це він сказав в коментаріSky News.



Журналістам телеканалу було відмовлено у доступі до лікарні, але вони передали свої запитання Саакашвілі через його адвоката та отримали рукописні відповіді.

На запитання, наскільки він був близький до смерті, Саакашвілі сказав: «Спочатку я мав 120 кілограмів, зараз – 64, якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність».

Щодо свого стану здоров'я він сказав: «Я весь час проводжу в ліжку, мої кістки руйнуються, і це викликає нестерпний біль»

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про відстрочку або звільнення від покарання колишнього президента Грузії. Тбіліський міський суд 6 лютого відмовився відтермінувати виконання вироку в справі Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України, коментуючи це рішення суду, заявило, що «влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні».