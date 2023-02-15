Європарламент називає справу Саакашвілі «особистою вендетою» олігарха Іванішвілі

СТРАСБУРГ – Європейський парламент закликає Тбілісі дозволити лікування Міхеїла Саакашвілі за кордоном та називає поводження з колишнім президентом Грузії «лакмусовим папірцем» європейських прагнень влади, зокрема, щодо статусу в кандидати в члени ЄС. Про це вказується у резолюції, яку парламентарі ухвалили у середу.

Документ підкреслює фундаментальну роль колишнього прем’єр-міністра Грузії, олігарха Бідзіни Іванішвілі в утриманні Міхеїла Саакашвілі під вартою «в рамках особистої вендети» і закликає Раду ЄС розглянути можливість запровадження санкцій проти олігарха за його роль у «погіршенні політичного процесу в Грузії».

На місці грузинської влади я б приділив увагу цьому питанню, аби лишатися у партнерських відносинах з ЄС

«Це дуже потужний політичний сигнал для Тбілісі. І на місці грузинської влади я б приділив увагу цьому питанню, аби лишатися у партнерських відносинах з Європейським союзом. Бо це не просто технічне або особисте питання щодо когось у Грузії. Це приклад того, що грузинська влада дійсно не дотримується гуманістичного і політичного підходу до ситуації з колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі», – заявив у коментарі Радіо Свобода Петрас Ауштрявічюс, представник Литви у Європарламенті.

«На нас чиниться тиск» – незалежні грузинські експерти

У резолюції згадуються докази про отруєння Міхеїла Саакашвілі важкими металами під час перебування під вартою. На це вказують аналізи зразків волосся та нігтів колишнього президента, проведені американськими токсикологами у листопаді минулого року. Також у документі посилаються на грузинську неурядову організацію «Центр Емпатія», яка твердить, що стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі несумісний з ув’язненням, опираючись на медичний звіт комісії з десяти грузинських та шести міжнародних експертів.

Цей звіт вказує на факти катувань і неналежного медичного обслуговування та підтверджує висновок, що Міхеїл Саакашвілі потребує переведення

Президентка «Центру Емпатія» Маріам Джишкаріані заявила у коментарі Радіо Свобода, що 25 січня 2023 року її організація опублікувала додатковий звіт про погіршення стану здоров’я Міхеїла Саакашвілі, а також звіт від міжнародного судово-медичного експерта з Женеви, який підтверджує важкий стан здоров’я колишнього президента.

«Цей звіт вказує на факти катувань і неналежного медичного обслуговування та підтверджує висновок, що Міхеїл Саакашвілі потребує переведення до європейського або американського медичного центру для діагностування та лікування», – твердить Маріам Джишкаріані.

Експертка також додає, що дуже розчарована нещодавньою відмовою грузинського суду випустити Міхеїла Саакашвілі з-під варти через стан його здоров’я, а рішення суду називає «політично вмотивованим».

«Всі фахівці нашої організації і міжнародні експерти були присутні під час судового засідання. Рішення суду містить неточну інформацію з наших звітів, іноді навіть навмисно сфальсифіковану. Більше того, на мене і на моїх колег постійно чиниться тиск, який, на мою думку, спрямований на те, щоб нанести шкоду нашій репутації», – зазначає президентка «Центру Емпатія».

Європарламент закликає помилувати Саакашвілі

Нова резолюція Європарламенту пропонує президентці Грузії Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом і помилувати Міхеїла Саакашвілі, аби показати політичну волю Тбілісі на шляху до європейських реформ, зокрема грузинського правосуддя.

Раніше пані Зурабішвілі заявляла, що «ніколи не помилує» Міхеїла Саакашвілі, бо «перед законом всі рівні», про це повідомляли грузинські медіа, а мер Тбілісі і колишній футболіст Каха Каладзе заявляв, що Грузії не потрібен статус кандидата в члени ЄС, якщо для цього треба звільнити Саакашвілі.

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Кримінальне переслідування Саакашвілі називає політично вмотивованим.