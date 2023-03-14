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Телеканал «Дождь» заявив, що до Грузії не впустили його журналістку

Про це повідомив сам «Дождь» та його ведуча Анна Монгайт

Журналістку російського опозиційного телеканалу «Дощ» Олександру Шведченко не пустили до Грузії, де вона прожила останній рік. Про це повідомив сам «Дождь» та його ведуча Анна Монгайт.

Шведченко, яка прилетіла з Риги, куди їздила в короткострокову поїздку, зупинили на грузинському прикордонному контролі. Через пів години їй повідомили, що не впустять до країни «з інших причин», передбачених законодавством. Її одразу депортували – відправили до Риги зворотним рейсом.

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До цього Шведченко прожила у Тбілісі близько року.

Анна Монгайт заявила, що грузинська влада навмисно не впускає до країни «демократично» налаштованих росіян.

«Мені здається, настав час правлячій партії Грузії видати офіційний закон про потрапляння в країну, де визначать: для росіян антипутинських, демократичних поглядів в’їзд заборонений. Було б все одразу зрозуміло і ніхто з нас не витрачався б на квитки», – написала вона в своїх соцмережах.

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У Грузії почастішали випадки недопуску до країни опозиційно налаштованих росіян. З початку 2023 року у в’їзді в країну, зокрема, вже відмовили правозахисниці та засновниці фонду «Насильству.Ні», «іноагентці» Анні Рівіній, журналісту та письменнику Філіппу Дзядку, адвокату Максиму Оленічеву, адвокату Івана Сафронова Дмитру Катчеву.

Раніше у в’їзді до Грузії також відмовляли російським опозиціонерам – Любові Соболь, Дмитру Гудкову, журналістам Іллі Азару, Давиду Френкелю, Михайлу Фішману, Олексію Пономарьову, учасниці Pussy Riot Ользі Борисовій (вона пізніше все ж змогла в’їхати до країни).

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