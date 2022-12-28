У Латвії вирішили не позбавляти співробітників телеканалу «Дождь» робочих віз

Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Латвії ухвалило рішення зберегти візи співробітникам телеканалу «Дождь», який раніше був позбавлений ліцензії на мовлення Національною радою з електронних ЗМІ, передає видання Delfi.

Після того, як Нацрада анулювала «Дождю» ліцензію на мовлення, PMLP розпочало процес оцінки віз для співробітників каналу, які дають право на працевлаштування та видаються на один рік.

У свою чергу, керівництво «Дождя» пояснило PMLP, що мета візи – працевлаштування – залишається актуальною, оскільки співробітники компанії продовжують створювати контент для поширення в соціальних мережах і на цифрових каналах.

У процесі оцінки PMLP дійшло висновку, що співробітники «Дождя», які отримали такі візи, можуть залишатися в Латвії і продовжувати працювати при збереженні мети візи. У PMLP також зазначили, що нині не мають правових підстав анулювати візи працівникам телеканалу.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, в тому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера».

8 грудня мовлення телеканалу в Латвії, Литві та Естонії було припинено. Ведучого каналу Олексія Коростельова внесли до «чорного списку» громадян, яким заборонено в’їзд до країни.