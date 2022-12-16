«Дождю» у Латвії відмовили у продовженні оренди приміщень, звідки телеканал вів свої трансляції

Студія латвійського телеканалу TV3, із приміщень якої транслювалися програми «Дождя», розірве договір оренди з російським телеканалом, повідомляє видання Delfi.

«На підставі рішення Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) анулювати ліцензію «Дождю» ми не бачимо можливості подальшого надання приміщення для носія, у зв’язку з чим договір оренди буде розірвано і приміщення планується звільнити у січні», – розповів представник TV3 Карліс Позняков.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, в тому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера».

8 грудня мовлення телеканалу в Латвії, Литві та Естонії було припинено. Ведучого каналу Олексія Коростельова внесли до «чорного списку» громадян, яким заборонено в’їзд до країни.