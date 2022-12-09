ЗМІ: колишньому ведучому «Дождя» Коростельову заборонили в’їзд до Латвії

Колишньому ведучому телеканалу «Дождь» Олексію Коростельову заборонили в'їзд до Латвії. Про це пише видання Delfi.



Повідомляється, що глава МВС Латвії Крістап Еклонс розглянув пропозицію Служби держбезпеки країни та вніс Коростельова до так званого чорного списку.



Коростельов зараз живе в Грузії. У нього немає латвійських візи чи посвідки на проживання, тому влада Латвії не може притягнути його до відповідальності. Коростельов може оскаржити заборону на в'їзд протягом місяця в Адміністративному окружному суді Латвії.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, в тому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера».

Після позбавлення ліцензії в Латвії телеканал не зможе вести мовлення в кабельних мережах на території всього Євросоюзу.