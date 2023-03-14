Прокремлівські радикали зірвали та спалили прапори ЄС біля парламенту Грузії

Прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання «Альт-Інфо» та партії «Консервативний рух» зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту Грузії, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Крім того, вони спалили на акції біля законодавчого органу кілька прапорів Євросоюзу.

Радикали провели ходу в центрі Тбілісі «проти агентів» та осіб, які «намагаються залучити Грузію до війни», і заявили, що вимагають звільнення осіб, затриманих у справі про заворушення у Тбілісі 5 липня 2021 року, а також проведення референдуму щодо законопроєкту про «іноагентів».

Лідери «Альт-Інфо», що зібралися сьогодні, також виступили з антизахідними та гомофобними заявами. «Наш дім – не Захід, наш дім – Грузія», – вигукував один із лідерів руху.

Пізніше стало відомо, що грузинські поліцейські знову встановили прапор Євросоюзу перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі у Тбілісі.

МВС Грузії повідомило про адміністративне провадження за фактом інциденту зі спаленими прапорами ЄС. У відомстві пообіцяли, що всіх правопорушників виявлять та оштрафують.

Лідери «Альт-Інфо» були одними з організаторів насильства проти журналістів у Тбілісі 5 липня 2021 року, але ніхто з них не був притягнутий до відповідальності.

На початку 2022 року грузинський парламент затвердив закон, що забороняє образу прапорів ЄС і НАТО, їхніх держав-членів, а також символів міжнародних організацій, у яких Грузія є учасницею. Документ запровадив адміністративну відповідальність за осквернення символіки та передбачає штрафи для порушників.