У Росії оштрафували журналістку, яка допомагала українським біженцям

Суд у Москві оштрафував журналістку та волонтерку Юлію Старостіну на 50 тисяч рублів (це близько 25 тисяч гривень) за статтею про дискредитацію армії. Про це повідомляє видання «Медіазона».

Приводом для адміністративної справи стали висловлювання журналістки в ефірі телеканалу «Дождь» у грудні 2022 року, – зокрема, слова про те, що вона почувається відповідальною через війну і вважає, що необхідно робити те, що сприятиме її припиненню. В інтервʼю Старостіна також розповіла, що зробила антивоєнне татуювання, яке є для неї нагадуванням, що «любов і дружба сильніша за війну». У поліції при складанні адміністративного протоколу і цю фразу вважають такою, що дискредитує російську армію.

Адміністративна стаття про дискредитацію російської армії зʼявилася невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. Дискредитацією вважається, зокрема, вживання слова «війна», а не «спеціальна воєнна операція».

Адвокат журналістки Юлія Трегубова клопотала про проведення лінгвістичної експертизи слів Старостіної, проте суддя Алеся Орєхова відмовила. Захист наполягав на невинуватості журналістки, оскільки пацифістські висловлювання не можуть вважатися дискредитацією збройних сил. Старостіна, за словами адвоката, лише висловлювала своє ставлення до ситуації без конкретних оцінок дій військових.

Юлія Старостіна співпрацювала з виданнями «Проєкт», The Bell, РБК та «Медуза».

З весни 2022 року вона через соціальні мережі збирала гуманітарну допомогу, яку потім відвозила до пунктів розміщення українських біженців у Росії. Після порушення адміністративної справи Старостіна виїхала з Росії та тимчасово припинила волонтерську допомогу біженцям.

Адміністративна стаття про дискредитацію російської армії передбачає штраф до 50 тисяч рублів, за її повторне порушення загрожує кримінальна справа з покаранням до пʼяти років колонії.