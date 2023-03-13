Грузія екстрадувала до США росіянина, підозрюваного у хакерстві

Грузія екстрадувала до Сполучених Штатів громадянина Росії, підозрюваного у кіберзлочинах, повідомила 13 березня прокуратура Грузії.

Як ідеться в повідомленні, ФБР встановила, що росіянин «у 2016–2019 роках, використовуючи створений ним компʼютерний вірус, привласнив необхідні дані для проникнення в компʼютерну систему постраждалих, включно з особами, які проживають у Флориді». Зловмисник незаконно отримав близько 400 тисяч доларів.

Громадянина Росії було затримано в Кобулеті у жовтні 2022 року, Тбіліський міський суд схвалив його екстрадицію.

Імʼя росіянина не називається. При цьому в повідомленні грузинської прокуратури міститься інформація ще про одного екстрадованого до США громадянина Росії – Дарія Панкова. Його затримали в Грузії також торік у жовтні, у США його підозрюють у розробці шкідливої програми, яка розшифровувала паролі користувачів, та продажу отриманих за її допомогою даних.