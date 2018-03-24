Іран критикує санкції США, запроваджені через хакерську схему

Іран 24 березня розкритикував нові американські санкції проти десяти своїх громадян і однієї компанії, запроваджені після того, як влада США звинуватила їх в участі у масштабній хакерській схемі, організованій, за даними Вашингтона, іранським урядом.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Ґассемі завив, що обвинувачення є «хибними».

«Іран засуджує провокативні, незаконні і невиправдані дії США, які є значною новою ознакою ворожнечі лідерів США до іранського народу», – йдеться в заяві.

«Їм не вдасться зашкодити науковому розвитку іранського народу», – заявив речник.

23 березня влада США обвинуватила дев’ятьох іранців та іранську компанію в організації хакерської схеми, за допомогою якої були викрадені «значні обсяги» інформації з сотень університетів, десятків компаній, ООН, а також представництв американського уряду на користь іранської влади.

Заступник генерального прокурора США Род Розенштайн заявив, що для багатьох із цих втручань «підсудні діяли за дорученням іранського уряду і, зокрема, Корпусу вартових Ісламської революції».

Американські чиновники заявили, що підсудні були пов’язані з Інститутом Мабна, іранською компанією, яка, за їхніми словами, займається хакерством від імені іранського уряду вже декілька років.

За словами заступника генпрокурора, всі обвинувачені перебувають в Ірані, і їм може загрожувати екстрадиція до понад 100 країн, якщо вони виїдуть за межі Ірану.

У Міністерстві фінансів США повідомили, що запроваджують санкції проти Інституту Мабна, всіх дев’яти іранців, обвинувачених у справі, а також підозрюваного з Ірану в ще одній хакерській справі – Бежада Месрі. У січні 2017 року його звинуватили в зламі мережі кабельного телебачення HBO, викраденні епізодів і сценаріїв програм, які ще не вийшли, зокрема «Ігор престолів», і погрозах оприлюднити цю інформацію, якщо йому не виплатять шість мільйонів доларів.

США не мають угоди про екстрадицію з Іраном. Відносини між Вашингтоном і Тегераном є напруженими.