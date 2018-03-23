США обвинувачує іранців в організації масштабної хакерської схеми

Влада США обвинувачує дев’ятьох іранців й іранську компанію в організації хакерської схеми, за допомогою якої були викрадені «значні обсяги» інформації з сотень університетів, десятків компаній, ООН, а також представництв американського уряду на користь іранської влади.

Заступник генерального прокурора США Род Розенштайн і інші правоохоронці повідомили про звинувачення 23 березня.

«Для багатьох із цих втручань підсудні діяли за дорученням іранського уряду і, зокрема, Корпус вартових Ісламської революції», – заявив Розенштайн.

Американські чиновники заявили, що підсудні були пов’язані з Інститутом Мабна, іранською компанією, яка, за їхніми словами, займається хакерством від імені іранського уряду вже декілька років.

За словами заступника генпрокурора, всі обвинувачені перебувають в Ірані, і їм може загрожувати екстрадиція до понад 100 країн, якщо вони виїдуть за межі Ірану.

У Міністерстві фінансів США повідомили, що запроваджують санкції проти Інституту Мабна, всіх дев’яти іранців, обвинувачених у справі, а також підозрюваного з Ірану у ще одній хакерській справі – Бежада Месрі. У січні 2017 року його звинуватили у зламі мережі кабельного телебачення HBO, викраденні епізодів і сценаріїв програм, які ще не вийшли, зокрема «Ігор престолів», і погрозах оприлюднити цю інформацію, якщо йому не виплатять шість мільйонів доларів.

США не мають угоди про екстрадицію з Іраном. Відносини між Вашингтоном і Тегераном є напруженими.

Ця справа є четвертим випадком за останні місяці, коли адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила іноземні уряди у масштабних кібернападах.