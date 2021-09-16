Наркотики, засудження у трьох країнах, затримання у Києві. Коли болгарина Банева зможуть екстрадувати?

6 вересня Національна поліція України затримала 55-річного Евеліна Банева, якого розшукують у кількох європейських країнах за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному обігу наркотиків. У поліції повідомили, що Банев перебував в Україні за підробними документами і орендував будинок неподалік від Києва. У помешканні виявили нарколабораторію та посіви конопель. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.

Пізніше у МЗС Болгарії повідомили, що над питанням екстрадиції Банева до Софії вже працюють. Окрім Болгарії, ще дві країни Євросоюзу заочно засудили його до позбавлення волі: Італія – на 20 років, а Румунія – на 10 з половиною. Вироки пов’язані з відмиванням грошей або контрабандою кокаїну.

Як швидко відбувається екстрадиція?

В Україні екстрадиція відбувається у кілька етапів. Евелін Банев був оголошений у міжнародний розшук, і саме це стало підставою для його арешту 6 вересня. Після цього слідчий суддя має ухвалити рішення про тимчасовий арешт у вигляді тримання під вартою. Цей етап Банев також пройшов – Святошинський районний суд відправив його під тимчасовий арешт на 20 діб.

За цей період до України має надійти запит про екстрадицію від іноземної держави. Якщо запит на екстрадицію надійде, тоді слідчий суддя може відправити Банева під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців. У цей час відбувається екстрадиційна перевірка.

«Екстрадиційна перевірка, як правило, триває до 60 діб: аналізуються документи, які містять підстави для видачі особи, виявлення обставин, що можуть перешкоджати такій видачі. Після цього суд ухвалює рішення про екстрадицію безпосередньо», – пояснив у коментарі Радіо Свобода Олексій Гаєвський, старший партнер адвокатського об’єднання Legard.

Зрештою мають ухвалити рішення про екстрадицію іноземного громадянина і фактично видати його чи її під юрисдикцію іншої держави. Якщо цього не зробили впродовж екстрадиційного арешту, то людину мають відпустити, каже адвокат Олексій Гаєвський. Проте за окремим рішенням суду арешт можуть подовжити. Тому від затримання особи до фактичної екстрадиції можуть пройти роки.

Чи екстрадують Банева?

Жодна з країн, які заочно засудили Банева, поки запиту щодо його екстрадиції до України не направляла. Принаймні публічно про це не оголошувалося. Лише МЗС Болгарії раніше заявило, що працює над цим.

Радіо Свобода направило запити до Офісу генерального прокурора та Міністерства закордонних справ, щоб дізнатися деталі цієї справи.

На заваді екстрадиції також може стати звинувачення проти Банева у злочинах вже на території України, каже Олексій Гаєвський. Оскільки поліція під час обшуку будинку, де мешкав Банев, виявила нарколабораторію і відрила через це кримінальне провадження, імовірно, що і українська держава може засудити болгарина і стане вже четвертою країною, яка винесе йому обвинувальний вирок. Тоді екстрадиція може не відбутися. Або може бути відстрочена.

Однак це лише один з імовірних сценаріїв. Святошинська прокуратура вже мотивувала у клопотанні про арешт, що Банева можуть готувати до екстрадиції. Тому є причини вважати, що щодо можливої екстрадиції Банева буде узгоджене спільне рішення всередині прокуратури.

«Я думаю, що будуть ухвалювати рішення стосовно того, що з ним будуть робити. Але на нинішньому етапі правоохоронці навряд самі це знають», – каже Олексій Гаєвський.

Радіо Свобода надіслало запит до ОГП і запитало, чи висуватимуть звинувачення проти Банева за імовірні злочини, скоєні на території України, та чи не завадить це екстрадиції.

Як раніше відбувалась екстрадиція в Україні?

В українській практиці є кілька схожих кейсів, коли держава ухвалювала рішення про екстрадиції іноземних громадян, які перебували у міжнародному розшуку. Наприклад, громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, якого підозрювали в створенні мережі поширення наркотиків, затримали в Україні у березні 2019 року, а екстрадицію завершили вже у серпні того ж року. Щоправда, не з першої спроби: Дов Сільвер спочатку втік від співробітників СБУ прямо в аеропорту. Його згодом знайшли в Умані і таки видали Ізраїлю.

Від моменту затримання Дов Сільвера до його екстрадиції минуло менш ніж рік. За цей період суд в Україні навіть встиг розглянути апеляцію ізраїльтянина і відхилити її.

А от екстрадицію американця, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектору», досі не завершили, хоча затримали його ще восени 2019 року. Імовірно, екстрадиція може взагалі не відбутися. І хоча рішення щодо екстрадиції американця вже є, видати його все одно не можуть, адже нині його справа розглядається Європейським судом з прав людини. І саме через це видавати Ленга США заборонено.

Річ у тім, що на батьківщині Ленгу може загрожувати смертна кара, переконують його адвокати. А це може бути причиною відмови в екстрадиції з України, згідно із міжнародними зобов’язаннями України.

«Скільки триватиме розгляд справи в ЄСПЛ, нам невідомо. Буває рік, два три, можливо, і більше», – розповів у коментарі Радіо Свобода адвокат Ленга Дмитро Моргун.

Також в Україні Ленг подав документи для отримання статусу біженця. Нещодавно суд постановив таки прийняти ці документи для повторного розгляду, адже раніше Ленгу відмовили. Розгляд заяви Ленга також є перешкодою для його видачі уряду США.

Хоча термін першого екстрадиційного арешту американця вже сплив, у зв’язку з тим, що екстрадицію забороняє розгляд справи у ЄСПЛ, його екстрадиційний арешт подовжили, але вже з іншою метою.

Дмитро Моргун пояснює, що «екстрадиціний арешт [Крейга Ленга] пролонгується кожні два місяці вже не у зв’язку з екстрадиційною перевіркою, бо ця стадія вже минула, а зв’язку з тим, що вони [прокуратура] його видати не можуть. Рішення про його видачу підвішене у зв’язку з переглядом його справ проти України в ЄСПЛ».

Евеліну Баневу не загрожує смертна кара у країнах, які заочно засудили його до позбавлення волі і які, імовірно, робитимуть запит щодо його екстрадиції. Але як скоро вона може відбутися – невідомо. На заваді може стати як розслідування його ймовірних злочинів в Україні, так і оскарження рішень про екстрадицію.