Болгарина Евеліна Банева взяли під арешт – прокуратура Києва

Громадянина Болгарії Евеліна Банева, якого розшукують у кількох європейських країнах за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному обігу наркотиків, взяли під тимчасовий арешт на 20 діб з метою подальшої екстрадиції. Про це Радіо Свобода повідомили в прокуратурі Києва 15 вересня.

Відповідне рішення ухвалив Святошинський районний суд.

Поки ніде публічно не повідомлялося, що якась країна надіслала запит на екстрадицію Банева, однак МЗС Болгарії раніше підтвердило, що працює над цим.

Радіо Свобода надіслало запит до Офісу генерального прокурора з метою дізнатися подробиці справи.

Міністерство закордонних справ Болгарії 10 вересня підтвердило, що українська влада затримала Евеліна Банева.

Національна поліція України 7 вересня оголосила про арешт чоловіка, якого розшукував Інтерпол, але не розкрила його особу.

Згідно з відео поліції, опублікованим на ютубі, Банева затримали на стоянці, коли він ішов до своєї машини.

56-річний Банев мав постати перед судом у трьох країнах за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному обігу наркотиків, коли його востаннє бачили на публіці на слуханнях в Апеляційному суді Софії у вересні 2015 року.

Банев був затриманий у Болгарії 2012 року і переданий італійській владі для судового процесу в Мілані. У Бухаресті влада Румунії також вимагала його екстрадиції.

Тоді Італія дозволила Баневу тимчасово повернутися до Софії в 2015 році для участі у суді. Саме тоді він зник.

Відтоді він заочно був засуджений італійським судом до 20 років позбавлення волі, румунським судом – до 10 з половиною років, і нещодавно болгарським судом – за злочини, пов’язані з відмиванням грошей або контрабандою кокаїну.

Швейцарська прокуратура у грудні звинуватила Банева разом із Credit Suisse та одним із колишніх співробітників цього швейцарського банку у допомозі відмити через банк близько 39 мільйонів доларів, отриманих від продажу наркотиків.