МЗС Болгарії підтвердило, що в Києві затримали Евелина Банева, розшукуваного в кількох країнах ЄС

Громадянин Болгарії, якого розшукують у кількох європейських країнах за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному обігу наркотиків, був заарештований у Києві після багатьох років переховування.

Міністерство закордонних справ Болгарії 10 вересня підтвердило, що українська влада затримала Евелина Банева.

Національна поліція України 7 вересня оголосила про арешт чоловіка, якого розшукував Інтерпол, але не розкрила його особу.

Згідно з відео поліції, опублікованим на ютубі, Банева затримали на стоянці, коли він ішов до своєї машини.

Болгарія заявила, що працює над екстрадицією Банева до Софії.

56-річний Банев мав постати перед судом у трьох країнах за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному обігу наркотиків, коли його востаннє бачили на публіці на слуханнях в Апеляційному суді Софії у вересні 2015 року.

Банев був затриманий у Болгарії 2012 року і переданий італійській владі для судового процесу в Мілані. У Бухаресті влада Румунії також вимагала його екстрадиції.

Тоді Італія дозволила Баневу тимчасово повернутися до Софії в 2015 році для участі у суді. Саме тоді він зник.

Відтоді він заочно був засуджений італійським судом до 20 років позбавлення волі, румунським судом – до 10 з половиною років, і нещодавно болгарським судом – за злочини, пов’язані з відмиванням грошей або контрабандою кокаїну.

Швейцарська прокуратура у грудні звинуватила Банева разом із Credit Suisse та одним із колишніх співробітників цього швейцарського банку у допомозі відмити через банк близько 39 мільйонів доларів, отриманих від продажу наркотиків.