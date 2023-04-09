Опозиція у Тбілісі провела мітинг за відставку уряду, європейський курс Грузії та звільнення Саакашвілі

Перед парламентом Грузії у неділю відбувся мітинг «Разом – до Європи», організований опозиційним «Єдиним національним рухом», передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Учасники акції виступили за європейське майбутнє Грузії, вимагали відставки уряду та звільнення експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі, Нікі Гварамія (один із засновників та директор телекомпанії «Мтаварі архі» та Лазаре Григоріадіса (активіст).

Лідер партії «Єдиний національний рух» Леван Хабеішвілі озвучив чотири вимоги до влади: звільнення Григоріадіса, друга – негайна відставка суддів, проти яких запроваджено санкції, третя – звільнення Саакашвілі та Гварамії, четверта вимога – закон про деолігархізацію, судову реформу та реформу центральної виборчої комісії.

Мітинг завершився виконанням гімнів Грузії, України та Євросоюзу. Повідомлень про порушення не було.

Влада раніше назвала мітинг 9 квітня «аморальним нахабством».