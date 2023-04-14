Зеленський закликав до «етичного рішення» для порятунку Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 квітня прокоментував справу Міхеїла Саакашвілі, якого утримують під вартою в Грузії.

За словами Зеленського, щодо здоров’я експрезидента Грузії «вже давно потрібне рішення».

«Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення», – заявив президент.

Зеленський додав, що таке рішення має вагому юридичну базу.

«Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя», – сказав він.

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Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Адвокати Саакашвілі 11 квітня направили позов до Європейської справи з прав людини щодо нього.