Уряд Грузії, на відміну від президентки, підтримує рішення РФ про відновлення авіасполучення

Уряд Грузії підтримав рішення президента Росії Володимира Путіна про відміну візового режиму для грузинських громадян і відновлення авіасполучення з Грузією. Про це, зокрема, заявили голова МЗС Ілля Дарчіашвілі та речник парламенту Шалва Папуашвілі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За його словами, Москва раніше в односторонньому режимі запровадила візовий режим для громадян Грузії та заборону на авіасполучення, а новий крок полегшить життя грузинським громадянам.

Папуашвілі знову підтвердив, що Грузія не збирається запроваджувати двосторонні санкції проти Росії.

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«Я думаю, міжнародне співтовариство, як і наше населення, переконалося, що це найбільш правильний і сумлінний підхід – з одного боку, ми відкриті для міжнародних зусиль, спрямованих на примус Росії до припинення її агресивної війни в Україні шляхом обмеження санкціями. З іншого боку, ми не запроваджуємо додаткових двосторонніх санкцій, виходячи з національних інтересів нашого населення, щоб не загострювати відносини, тому що, звісно, Грузія, як і раніше, перебуває в зоні підвищеного ризику можливого військового конфлікту з Росією», — заявив Папуашвілі.

Заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі сказала журналістам, що жодна авіакомпанія і жоден літак, які перебувають під санкціями, не оперуватимуть у країні.

При цьому вона додала, що Росія має пряме авіасполучення з багатьма країнами, у тому числі з Туреччиною, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Вірменією та Азербайджаном.

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Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Москви «провокацією», яка викличе політичну напругу в країні. Грузія є парламентською республікою. Повноваження президента у ній суттєво обмежені.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом Путін скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Міністерство транспорту Росії заявило, що готується відновити польоти до Грузії. Влада Грузії поки не дала своєї згоди на відновлення авіасполучення.