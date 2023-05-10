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Уряд Грузії, на відміну від президентки, підтримує рішення РФ про відновлення авіасполучення

Про це, зокрема, заявили голова МЗС Ілля Дарчіашвілі та речник парламенту Шалва Папуашвілі

Уряд Грузії підтримав рішення президента Росії Володимира Путіна про відміну візового режиму для грузинських громадян і відновлення авіасполучення з Грузією. Про це, зокрема, заявили голова МЗС Ілля Дарчіашвілі та речник парламенту Шалва Папуашвілі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За його словами, Москва раніше в односторонньому режимі запровадила візовий режим для громадян Грузії та заборону на авіасполучення, а новий крок полегшить життя грузинським громадянам.

Папуашвілі знову підтвердив, що Грузія не збирається запроваджувати двосторонні санкції проти Росії.

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«Я думаю, міжнародне співтовариство, як і наше населення, переконалося, що це найбільш правильний і сумлінний підхід – з одного боку, ми відкриті для міжнародних зусиль, спрямованих на примус Росії до припинення її агресивної війни в Україні шляхом обмеження санкціями. З іншого боку, ми не запроваджуємо додаткових двосторонніх санкцій, виходячи з національних інтересів нашого населення, щоб не загострювати відносини, тому що, звісно, Грузія, як і раніше, перебуває в зоні підвищеного ризику можливого військового конфлікту з Росією», — заявив Папуашвілі.

Заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі сказала журналістам, що жодна авіакомпанія і жоден літак, які перебувають під санкціями, не оперуватимуть у країні.

При цьому вона додала, що Росія має пряме авіасполучення з багатьма країнами, у тому числі з Туреччиною, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Вірменією та Азербайджаном.

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Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Москви «провокацією», яка викличе політичну напругу в країні. Грузія є парламентською республікою. Повноваження президента у ній суттєво обмежені.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом Путін скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Міністерство транспорту Росії заявило, що готується відновити польоти до Грузії. Влада Грузії поки не дала своєї згоди на відновлення авіасполучення.

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