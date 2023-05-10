Президентка Грузії назвала «неприйнятним» поновлення авіасполучення з Росією

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає неприйнятним рішення Росії, яка скасувала візовий режим для громадян Грузії і дозволила прямі рейси до країни.

«Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні доти, доки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!» – написала Зурабішвілі у твітері.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом Путін скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Міністерство транспорту Росії заявило, що готується відновити польоти до Грузії. Влада Грузії поки не дала своєї згоди на відновлення авіасполучення.

Грузія є парламентською республікою. Повноваження президента у ній суттєво обмежені.