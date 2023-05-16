«Кремль буде в захваті». МЗС України відреагувало на відновлення авіарейсів із Грузії до Росії

Міністерство закордонних справ України розкритикувало рішення про відновлення авіасполучення між Грузією і Росією.

«Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль напевно буде в захваті від такого результату», – написав у твіттері 16 травня речник МЗС Олег Ніколенко.

Про те, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways відновить прямі рейси до Росії з 20 травня, повідомило 16 травня Агентство цивільної авіації Грузії після того, як Росія скасувала заборону на польоти минулого тижня.

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Європейський союз розкритикував відновлення польотів, що відбулося на тлі потепління у відносинах між Росією та Грузією, країнами, які не мали офіційних дипломатичних відносин після війни 2008 року.

Останніми місяцями Тбілісі намагався збалансувати зближення з Росією і прагнення приєднатися до Європейського союзу.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом Путін скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Міністерство транспорту Росії заявило, що готується відновити польоти до Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Москви «провокацією», яка викличе політичну напругу в країні. Грузія є парламентською республікою. Повноваження президента у ній суттєво обмежені.

Уряд Грузії, на відміну від президентки, підтримав рішення РФ про відновлення авіасполучення.