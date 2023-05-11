«Угода з дияволом»: у МЗС відреагували на рішення Путіна скасувати візи для грузинів і відновити авіасполучення

У Міністерстві закордонних справ засудили рішення РФ скасувати російські візи для громадян Грузії та відновити авіасполучення.

«Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол. Розглядаємо рішення Владіміра Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на Росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції. Курс Тбілісі на нормалізацію відносин із Москвою відбувається на тлі російської окупації 20% грузинської території, повзучої «бордеризації», викрадення грузинських громадян, грубого порушення прав і свобод людини на окупованих територіях та заповнення Грузії російськими громадянами. Кремль отримує поступки без понесення відповідальності за те горе, яке він заподіяв грузинському народу», – заявив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

У зовнішньополітичному відомстві зауважують: «У 2008 російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів».

«Росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ. Політика зближення із агресором очікувано не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неоднаразово публічно висловлювали свою позицію, зокрема в акціях протесту. У цьому контексті ми висловлюємо солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.

МЗС України закликає грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав укази, згідно з якими Росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це неприйнятно, «поки Росія продовжує агресію проти України» і окуповує грузинську територію. Втім уряд Грузії підтримав рішення Путіна, заявивши, що це полегшить життя грузинським громадянам.