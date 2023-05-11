США попередили Грузію про санкції, якщо до країни полетять підсанкційні російські літаки

Державний департамент США попередив, що може запровадити санкції, якщо грузинські авіакомпанії обслуговуватимуть російські літаки, які потрапили під санкції. Про це представник американського зовнішньополітичного відомства заявив у коментарі грузинському виданню Accent news.

«Західні держави, включно зі США, заборонили польоти російських авіакомпаній у своєму повітряному просторі. У разі відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією це викличе наше занепокоєння і уможливить запровадження санкцій проти грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть російські літаки, що перебувають під імпортним та експортним контролем», – ідеться у відповіді Держдепартаменту.

У відомстві наголосили, що Захід засуджує дії РФ і вважає, що «зараз не час поглиблювати відносини з Росією». «Грузинському народу потрібно, щоб Путін вивів війська з території Грузії, окупованої Росією, а не відновлював пряме авіасполучення або скасовував візовий режим», – додали у відомстві.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав укази, згідно з якими Росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це неприйнятно, «поки Росія продовжує агресію проти України» і окуповує грузинську територію.

У міністерстві економіки Грузії натомість повідомили, що готові дозволити прямі рейси російських авіакомпаній і літаків, які не потрапили під санкції, але поки що російські перевізники не подавали таких заявок.