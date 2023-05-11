ЄС закликає Грузію підтримати санкції блоку проти авіаційного сектору Росії

Європейський союз «взяв до відома» рішення президента Росії Володимира Путіна про скасування візового режиму для грузинських громадян та відновлення авіасполучення з Грузією. Про це заявив 11 травня представник зовнішньополітичної служби ЄС Пітер Стано, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

При цьому Стано нагадав Тбілісі про санкції, запроваджені проти Росії, в тому числі проти авіаційного сектору, через її агресію проти України.

«Ми забороняємо польоти до Росії, з Росії, над територією цієї країни. ЄС закликає Грузію, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, приєднатися до цих санкцій та зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти санкції, особливо в авіаційному секторі», – заявив Стано.

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Брюссель вказує і на проблему безпеки, закликаючи Грузію «не пускати на свою територію небезпечні російські літаки». Речник зазначив, що санкції ЄС та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків.

Коментуючи рішення Москви скасувати візи, Стано сказав, що громадяни Грузії повинні вирішити, скористаються вони цим чи ні.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав укази, згідно з якими Росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це неприйнятно, «поки Росія продовжує агресію проти України» і окуповує грузинську територію. Втім, уряд Грузії підтримав рішення Путіна, заявивши, що це полегшить життя грузинським громадянам.