Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

«Технічне питання» – уряд Грузії пояснив ситуацію навколо візиту Зурабішвілі до Брюсселя

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з главою української держави Володимиром Зеленським, архівне фото, 2019 рік

Уряд Грузії видасть президентці Саломе Зурабішвілі дозвіл на візит до Брюсселя. Про це, як 19 травня інформує проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», повідомив глава уряду Іраклі Ґарібашвілі, додавши, що надання такого дозволу є «технічним питанням».

31 травня Зурабішвілі планує вирушити з офіційним візитом до Брюсселя для зустрічі з керівництвом Європейського союзу. У програмі візиту також виступ глави грузинської держави у Європарламенті.

Раніше у президентській адміністрації повідомили, що 27 квітня відправили в уряд звернення з приводу візиту президента, але «уряд Грузії досі не дав своєї згоди». Згідно з конституцією, президентка, яка виконує лише церемоніальні та представницькі функції, зобовʼязана узгоджувати всі зовнішньополітичні кроки з урядом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG