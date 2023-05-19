«Технічне питання» – уряд Грузії пояснив ситуацію навколо візиту Зурабішвілі до Брюсселя

Уряд Грузії видасть президентці Саломе Зурабішвілі дозвіл на візит до Брюсселя. Про це, як 19 травня інформує проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», повідомив глава уряду Іраклі Ґарібашвілі, додавши, що надання такого дозволу є «технічним питанням».

31 травня Зурабішвілі планує вирушити з офіційним візитом до Брюсселя для зустрічі з керівництвом Європейського союзу. У програмі візиту також виступ глави грузинської держави у Європарламенті.

Раніше у президентській адміністрації повідомили, що 27 квітня відправили в уряд звернення з приводу візиту президента, але «уряд Грузії досі не дав своєї згоди». Згідно з конституцією, президентка, яка виконує лише церемоніальні та представницькі функції, зобовʼязана узгоджувати всі зовнішньополітичні кроки з урядом.