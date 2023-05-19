Грузія: уряд не дозволяє Зурабішвілі виступити в Європарламенті

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі планує вирушити 31 травня з офіційним візитом до Брюсселя для зустрічі з керівництвом Європейського союзу, в програмі візиту також виступ глави грузинської держави в Європарламенті.

Але уряд країни досі не видав президентці дозвіл на цей візит, хоча Зурабішвілі запросила санкцію ще 27 квітня відповідно до конституційної норми, згідно з якою глава держави зобовʼязана узгоджувати всі зовнішньополітичні кроки з кабінетом міністрів.

За повідомленням її адміністрації, Зурабішвілі прагне обговорити з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем виконання рекомендацій ЄС за програмою «Європейська перспектива Грузії» для отримання в грудні статусу кандидата в члени.

Офіс премʼєр-міністра Іраклі Ґарібашвілі не коментує затримку з наданням дозволу. Як заявив журналістам голова владної партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе, глава грузинської держави, на його думку, саботує процес інтеграції Грузії до ЄС, а її виступ перед Європарламентом, може стати перешкодою для інтеграційних процесів.

Опозиція, зокрема, партія Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» переконана: процес європейської інтеграції Грузії гальмує владна партія. «Грузією керує партія «Російська мрія», – заявив голова опозиційної партії Леван Хабеїшвілі.

Опозиція вказує на відновлення прямих авіарейсів із Росією і відмову влади від докорінних реформ у судовій сфері.