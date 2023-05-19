Австралія ввела санкції щодо дочірніх компаній «Росатома»

Австралія запровадила додаткові санкції проти Росії. Про це йдеться у повідомленні уряду країни.



Канберра каже, що вони спрямовані на сповільнення російської військової машини і є поштовхом для міжнародних партнерів, які цього тижня збираються на саміті лідерів G7 у Хіросімі.



Австралія застосувала санкції проти 21 організації та трьох людей, які підтримують війну проти України. Під обмеження, серед іншого, потрапили:

дочірні компанії російської державної атомної корпорації «Росатом», які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї

російська компанія, створена для окупації української Запорізької атомної електростанції

нафтова компанія «Роснефть»

Найбільша золотодобувна компанія Росії ПАТ «Полюс»

Одна з найбільших російських металургійних компаній «Сєвєрсталь»

Оборонні організації, які підтримують війну Росії в Україні

П’ять російських банків, які працюють на території Росії.

Уряд Австралії також заборонив експорт усієї австралійської техніки та супутніх частин у РФ та на території України, які тимчасово окуповані Москвою.

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Як наголосив прем’єр-міністр країни Ентоні Альбанезе, Австралія продовжуватимемо співпрацювати з G7 та міжнародними партнерами для подолання глобальних наслідків вторгнення Росії.



Австралія вже запровадила санкції проти понад 1000 осіб і організацій, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

19 травня лідери країн G7 зобов’язалися й надалі скорочувати прибутки Росії, які йдуть на фінансування війни проти України. Це планується робити в тому числі подальшим обмеженням доходів від експорту енергоносіїв та видобувних спроможностей.