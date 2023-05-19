Австралія ввела санкції щодо дочірніх компаній «Росатома»

Австралія запровадила додаткові санкції проти Росії. Про це йдеться у повідомленні уряду країни.
Канберра каже, що вони спрямовані на сповільнення російської військової машини і є поштовхом для міжнародних партнерів, які цього тижня збираються на саміті лідерів G7 у Хіросімі.
Австралія застосувала санкції проти 21 організації та трьох людей, які підтримують війну проти України. Під обмеження, серед іншого, потрапили:
- дочірні компанії російської державної атомної корпорації «Росатом», які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї
- російська компанія, створена для окупації української Запорізької атомної електростанції
- нафтова компанія «Роснефть»
- Найбільша золотодобувна компанія Росії ПАТ «Полюс»
- Одна з найбільших російських металургійних компаній «Сєвєрсталь»
- Оборонні організації, які підтримують війну Росії в Україні
- П’ять російських банків, які працюють на території Росії.
Уряд Австралії також заборонив експорт усієї австралійської техніки та супутніх частин у РФ та на території України, які тимчасово окуповані Москвою.
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Як наголосив прем’єр-міністр країни Ентоні Альбанезе, Австралія продовжуватимемо співпрацювати з G7 та міжнародними партнерами для подолання глобальних наслідків вторгнення Росії.
Австралія вже запровадила санкції проти понад 1000 осіб і організацій, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.
19 травня лідери країн G7 зобов’язалися й надалі скорочувати прибутки Росії, які йдуть на фінансування війни проти України. Це планується робити в тому числі подальшим обмеженням доходів від експорту енергоносіїв та видобувних спроможностей.
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